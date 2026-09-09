Александр Сорокин провёл «Разговор о важном» для псковских студентов

23:24, 09 сентября 2026, ПАИ

Министр образования Псковской области Александр Сорокин провёл «Разговор о важном» в Псковском политехническом колледже. Разговор был приурочен к 85-й годовщине начала блокады Ленинграда. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Студенты второго курса колледжа вспомнили основные символы блокады: блокадный хлеб, Дорогу жизни, 7-ю симфонию Дмитрия Шостаковича. Истории простых людей – учителей, шофёров, детей, тушивших «зажигалки» и восстанавливавших разорванные телефонные линии, сотрудников Эрмитажа, спасавших произведения искусства, – стали основой разговора министра с молодыми людьми.

«На нас всех лежит огромная ответственность за сохранение и передачу исторической памяти – памяти о тех людях, чей самоотверженный подвиг позволил выстоять и победить, сохранить нашу страну независимой, обеспечить саму нашу жизнь. Будем достойны этой памяти», – сказал Александр Сорокин.