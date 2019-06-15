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Культура

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии, а солисту «Пиццы» дали звание заслуженного

Любимой тысячами поклонников певице Алсу присвоили звание Народной артистки Башкирии. Об этом было заявлено в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который посвящен 100-летию образования республики Башкортостан, пишет Башинформ.

В этот жен день объявлено о присовении звания Заслуженого арстита республики солисту группы «Пицца» Сергею Приказчикову. 

Соответствущий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров. 

В списке наград и званий Алсу уже есть: Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, народная артистка Татарстана. Кроме того, она обладательница второго места на «Евровидении - 2000».

Сергей Приказчиков пока таких высоких званий не удостаивался. Группа «Пицца» была создана в 2010 году. Она неоднократно побеждала в престижных музыкальных премиях - Муз-Тв, RU.TV, «Золотой граммофон».

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