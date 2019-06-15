Старт для воздухоплавателей 15 июня дадут из крепости Великих Лук
Спортивная дирекция Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках принято решение о вечернем полете. Определено место и время старта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре мероприятия.
Площадкой все-таки выбрали внутреннюю территорию крепости. Это одно из любимейших мест аэронавтов, регулярно участвующих в подобной встрече. Это будет массовый старт воздушных шаров.
На 19 часов запланирован предполетный брифинг, именно там станут известны все детали предстоящего полета, опираться в принятии решений организаторы будут на метеоусловия. Если они будут благоприятными, то старт может быть намечен на 20.30.
Встреча воздухоплавателей завершится 17 июня.
Накануне полеты пришлось отменить из-за погоды.