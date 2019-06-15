В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»

18:07, 15 июня 2019, ПАИ

На базе школы №1 в Пскове к началу нового учебного года будет создан «кикоинский класс». Свое название он получил от имени известного физика-ядерщика Исаака Кикоина. Именно в этой школе он когда-то учился. Детали создания класса обсуждались на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерниова с врио ректора Псковского государственного университета Наталье Ильиной, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона.

Проект реализуется в рамках договоренностей между администрацией области, ПсковГУ и Курчатовским институтом. Именно Курчатовский институт будет осуществлять научное руководство проектом и предоставит оборудование для занятий. За основу возьмут пятый класс.

Работать со учениками будут преподаватели Псковского университета, при этом дополнительные мероприятия для них станут проводить на базе вуза и Кванториума.

В ходе встречи, добавили в пресс-службе, обсуждались и другие проекты университета. В частности, шла речь о строительстве студенческого городка на берегу реки Великой. К Ганзейским дням Нового времени здесь должны быть завершены отделочные работы на фасадах зданий и благоустройство территории. Губернатор поручил Наталье Ильиной держать эти работы под особым контролем. ​