В деревне Александрово Себежского района прошёл субботник

18:30, 22 октября 2026, ПАИ

Традиционный субботник прошёл в деревне Александрово Себежского района. Об этом сообщили в районной газете «Призыв».



Фото: Знаменская библиотека-клуб (деревня Александрово)



Фото: Знаменская библиотека-клуб (деревня Александрово)



Фото: Знаменская библиотека-клуб (деревня Александрово)



Фото: Знаменская библиотека-клуб (деревня Александрово)







Участники акции благоустройства совместными усилиями привели в порядок общественную территорию: убрали опавшую листву, сухую траву и мусор, подготовили цветочные клумбы к зиме, удалили поросль кустарников и высадили луковицы тюльпанов.

Также местные жители спилили деревья возле центральной площади, посадили куст можжевельника и вывезли весь собранный мусор.