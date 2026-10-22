В деревне Александрово Себежского района прошёл субботник
Традиционный субботник прошёл в деревне Александрово Себежского района. Об этом сообщили в районной газете «Призыв».
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Фото: Знаменская библиотека-клуб (деревня Александрово)
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Фото: Знаменская библиотека-клуб (деревня Александрово)
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Фото: Знаменская библиотека-клуб (деревня Александрово)
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Фото: Знаменская библиотека-клуб (деревня Александрово)
Участники акции благоустройства совместными усилиями привели в порядок общественную территорию: убрали опавшую листву, сухую траву и мусор, подготовили цветочные клумбы к зиме, удалили поросль кустарников и высадили луковицы тюльпанов.
Также местные жители спилили деревья возле центральной площади, посадили куст можжевельника и вывезли весь собранный мусор.