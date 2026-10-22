Президент России поздравил с днём рождения жительницу Дновского района
Жительница Дновского района Зинаида Носова отметила 95-летие. В детстве она испытала все тяготы несовершеннолетней узницы концлагеря. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.
Слова поздравлений и благодарности в её адрес направили президент РФ Владимир Путин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Дновского округа Владимир Цветков. Зинаиде Носовой пожелали здоровья, мира, тепла родных людей и долгих лет жизни.
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