Автопробег «Маршрут памяти», посвящённый жителям сожжённых фашистами деревень, прошёл в Себеже

19:08, 22 октября 2026, ПАИ

День памяти жителей сожжённых деревень отмечается в Псковской области сегодня, 22 октября. В Себежском районе к этой дате приурочили автопробег. Об этом ПАИ сообщили в Законодательном Собрании Псковской области.



Фото: Законодательное Собрание Псковской области



Фото: Законодательное Собрание Псковской области



Депутат Заксобрания, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова вместе со студентами и педагогами Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа приехала к памятным знакам на местах уничтоженных в годы Великой Отечественной войны деревень.

Маршрут памяти пролегал через деревни Мидино, Черново и Чернея. Участники автопробега привели в порядок прилегающие территории, возложили цветы к подножиям памятников и почтили память погибших мирных жителей минутой молчания.

«Такие мероприятия очень нужны, они находят глубокий эмоциональный отклик у каждого участника. У каждого мемориального знака в местах фашистских расправ с мирным населением мы устраивали небольшой митинг, рассказывали детям об этих страшных событиях, о невинных жертвах войны и о героизме защитников родной земли. Это нужно для того, чтобы наше подрастающее поколение знало и помнило историю родного края», – поделилась Дарья Козьякова.

Отметим, что во время Великой Отечественной войны в Себежском районе было сожжено 298 деревень, 191 из них удалось восстановить. В 1943 году вблизи деревни Борисенки оккупанты сожгли 42 деревни, причём десять – вместе с жителями, среди которых было 57 взрослых и 52 ребёнка.