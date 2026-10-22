Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковском районе почтили память жителей сожжённых деревень

Память жителей сожжённых деревень почтили в Псковском районе сегодня, 22 октября. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Фото: канал главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX

Дата выбрана в память о трагедии в деревне Ланёва Гора Псковского района. 22 октября 1943 года отряд карателей сжёг населённый пункт вместе с жителями: детьми, женщинами и стариками. В тот день погибло шесть десятков ни в чём не повинных людей, ставших жертвами жестокости нацистских пособников.

В Ланёвой Горе ежегодно в этот день проходит памятный митинг. Его главные участники – школьники. Так эстафета памяти и исторической правды передаётся следующим поколениям, пояснила Наталья Фёдорова.

Отметим, что во время Великой Отечественной войны в Себежском районе было сожжено 298 деревень, 191 из них удалось восстановить. В 1943 году вблизи деревни Борисенки оккупанты сожгли 42 деревни, причём десять – вместе с жителями, среди которых было 57 взрослых и 52 ребёнка.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

22 октября 2026

Тишина как источник смыслов: медиафорум в Пскове завершился поездкой в Печоры
22 октября 2026

Владимир Путин: Театр в России не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет
22 октября 2026

Бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей Нина Александрова отметила 87-летие в Островском районе
22 октября 2026

Студенты из Псковской области представили проекты на очной защите «Твоего Хода» в Смоленске
22 октября 2026

Форум сельской молодёжи «Агродвиж» пройдёт в Великих Луках
22 октября 2026

Президент России поздравил с днём рождения жительницу Дновского района
22 октября 2026

В Псковском районе почтили память жителей сожжённых деревень
22 октября 2026

Интерактивное занятие по личной гигиене прошло в псковской школе № 3

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...