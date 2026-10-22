В Псковском районе почтили память жителей сожжённых деревень

19:41, 22 октября 2026, ПАИ

Память жителей сожжённых деревень почтили в Псковском районе сегодня, 22 октября. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Дата выбрана в память о трагедии в деревне Ланёва Гора Псковского района. 22 октября 1943 года отряд карателей сжёг населённый пункт вместе с жителями: детьми, женщинами и стариками. В тот день погибло шесть десятков ни в чём не повинных людей, ставших жертвами жестокости нацистских пособников.

В Ланёвой Горе ежегодно в этот день проходит памятный митинг. Его главные участники – школьники. Так эстафета памяти и исторической правды передаётся следующим поколениям, пояснила Наталья Фёдорова.

Отметим, что во время Великой Отечественной войны в Себежском районе было сожжено 298 деревень, 191 из них удалось восстановить. В 1943 году вблизи деревни Борисенки оккупанты сожгли 42 деревни, причём десять – вместе с жителями, среди которых было 57 взрослых и 52 ребёнка.