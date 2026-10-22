Студенты ПсковГУ написали IV Всероссийский научно-технологический диктант

18:41, 22 октября 2026, ПАИ

IV Всероссийский научно-технологический диктант состоялся на площадке Передовой инженерной школы (ПИШ) в ПсковГУ. Студенты и все желающие проверили свои знания в области современной науки и техники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

С приветственным словом на церемонии открытия выступила проректор по инновационной деятельности Екатерина Гончарова.

«Наши студенты – это будущее страны, инженерная элита России. Мы гордимся их талантами и стремлением к новым знаниям. Подобные мероприятия играют важнейшую роль в развитии инженерного образования и поддержке молодых изобретателей», – отметила она.

Вопросы охватили разные направления: от инженерии и производства до цифровых решений. Участники обменялись опытом, узнали о новейших разработках и тенденциях в машиностроении и ознакомились с проектами, которые сегодня определяют технологическую повестку.