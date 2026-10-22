Ученики Печорской гимназии побывали на экскурсии в пожарной части № 23

18:45, 22 октября 2026, ПАИ

Профориентационный тур в пожарную часть № 23 города Печоры прошёл для учеников 8-го «А» класса Печорской гимназии. Мероприятие организовал Печорский кадровый центр совместно с «Движением первых», сообщили в районной газете «Печорская правда».



Фото: Местное отделение «Движения Первых», Печорский кадровый центр



Фото: Местное отделение «Движения Первых», Печорский кадровый центр



Фото: Местное отделение «Движения Первых», Печорский кадровый центр



Фото: Местное отделение «Движения Первых», Печорский кадровый центр







Во время экскурсии сотрудники части познакомили школьников с особенностями службы и рассказали, какие задачи решает личный состав во время дежурства и при выезде на место происшествия.

Особый интерес у ребят вызвали пожарные машины и специальное оборудование. Пожарные показали технику, используемую для тушения очагов возгорания и проведения спасательных работ, и подробно объяснили её возможности. Кульминацией экскурсии стало знакомство с экипировкой: школьники примерили боевую одежду пожарного.

Организаторы отметили, что участники тура смогли по-новому взглянуть на профессию пожарного. Они убедились, что это не только почётная, но и крайне ответственная работа, требующая серьёзной физической подготовки и глубоких теоретических знаний. Профтур дал школьникам возможность напрямую пообщаться со специалистами, задать им вопросы и оценить востребованность профессии.