Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ученики Печорской гимназии побывали на экскурсии в пожарной части № 23

Профориентационный тур в пожарную часть № 23 города Печоры прошёл для учеников 8-го «А» класса Печорской гимназии. Мероприятие организовал Печорский кадровый центр совместно с «Движением первых», сообщили в районной газете «Печорская правда».

  • Ученики Печорской гимназии побывали на экскурсии в пожарной части № 23
    Фото: Местное отделение «Движения Первых», Печорский кадровый центр
  • Ученики Печорской гимназии побывали на экскурсии в пожарной части № 23
    Фото: Местное отделение «Движения Первых», Печорский кадровый центр
  • Ученики Печорской гимназии побывали на экскурсии в пожарной части № 23
    Фото: Местное отделение «Движения Первых», Печорский кадровый центр
  • Ученики Печорской гимназии побывали на экскурсии в пожарной части № 23
    Фото: Местное отделение «Движения Первых», Печорский кадровый центр

Во время экскурсии сотрудники части познакомили школьников с особенностями службы и рассказали, какие задачи решает личный состав во время дежурства и при выезде на место происшествия.

Особый интерес у ребят вызвали пожарные машины и специальное оборудование. Пожарные показали технику, используемую для тушения очагов возгорания и проведения спасательных работ, и подробно объяснили её возможности. Кульминацией экскурсии стало знакомство с экипировкой: школьники примерили боевую одежду пожарного.

Организаторы отметили, что участники тура смогли по-новому взглянуть на профессию пожарного. Они убедились, что это не только почётная, но и крайне ответственная работа, требующая серьёзной физической подготовки и глубоких теоретических знаний. Профтур дал школьникам возможность напрямую пообщаться со специалистами, задать им вопросы и оценить востребованность профессии.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

22 октября 2026

В Псковском районе почтили память жителей сожжённых деревень
22 октября 2026

Интерактивное занятие о личной гигиене прошло в псковской школе № 3
22 октября 2026

Автопробег «Маршрут памяти» по сожжённым деревням прошёл в Себеже
22 октября 2026

Ученики Печорской гимназии побывали на экскурсии в пожарной части № 23
22 октября 2026

Студенты ПсковГУ написали IV Всероссийский научно-технологический диктант
22 октября 2026

В деревне Александрово Себежского района прошёл субботник
22 октября 2026

В Себежском районе раскрыли серию краж прицепов на трассе М-9
22 октября 2026

От интеллектуальной игры к тишине пещер: медиафорум в Пскове завершился погружением в смыслы

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...