Форум сельской молодёжи «Агродвиж» пройдёт в Великих Луках

20:39, 22 октября 2026, ПАИ

Форум сельской молодёжи Псковской области «Агродвиж» пройдёт в Великих Луках с 28 по 30 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками станут школьники 8–11-х классов сельских школ, студенты колледжей и вузов, учителя агротехклассов и педагоги, курирующие аграрное направление, и рабочая молодёжь в агропромышленном комплексе региона. Для участия необходимо зарегистрироваться до 25 октября.

Программа форума построена вокруг трёх треков. «Узнай» – для тех, кто только начинает знакомиться с сельским хозяйством. «Попробуй» позволяет узнать больше о возможностях саморазвития на сельских территориях и попробовать аграрные профессии на практике. «Спроектируй» формирует навыки проектирования будущего сельских территорий.

Центральным событием станет пленарная сессия «АПК Псковской области: кадры, технологии, будущее». В рамках образовательной и деловой программы запланированы проектная сессия «Развитие сельских территорий Псковской области», интерактив «Профессиональный навигатор», круглый стол «Агротехклассы Псковской области: опыт, методики, взаимодействие», агрокарусель с мастер-классами и активностями, методическая мастерская «Как работать со школьниками в агротехклассе», экскурсии на передовые аграрные предприятия и в музеи академии и кураторский интенсив «Работа с молодёжью и профилактика эмоционального выгорания».

Участники смогут ознакомиться с интерактивной картой Псковской области. Завершится форум презентацией маршрутов знакомства с регионом и подведением итогов. Предусмотрены вечерние мероприятия: «АгроКвиз» и торжественный концерт «Золотая осень».

Отдельным направлением программы станет повышение квалификации на тему «Системное взаимодействие «Школа – СПО – вуз» для повышения эффективности профориентационной работы» объёмом 18 часов с выдачей удостоверения. Обучение планируется на безвозмездной основе и потребует предварительной регистрации участников и предоставления требуемых сведений.

«Форум «Агродвиж» – это возможность для молодёжи Псковской области увидеть сельское хозяйство не как абстрактную отрасль, а как живое пространство для профессионального и личного роста. Мы сознательно выстроили программу так, чтобы каждый участник – от школьника, делающего первые шаги в агротехклассе, до молодого специалиста АПК – нашёл свой трек: кто-то только знакомится с профессиями, кто-то пробует их на практике, а кто-то уже готов проектировать будущее сельских территорий. Для педагогов мы подготовили отдельные методические и кураторские форматы, ведь качество профориентационной работы во многом зависит от тех, кто ведёт ребят за собой. Уверены, что форум станет точкой сборки новых идей, партнёрств и профессиональных маршрутов для молодёжи региона», – отметили в оргкомитете форума.

Организаторы – Великолукская государственная сельскохозяйственная академия и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».