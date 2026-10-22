Интерактивное занятие по личной гигиене прошло в псковской школе № 3

19:33, 22 октября 2026, ПАИ

Интерактивное занятие, посвящённое личной гигиене, провели для учащихся третьих классов школы № 3 города Пскова.

С ребятами встретилась заведующий отделением первичной профилактики кожно-венерологического диспансера Псковской области Татьяна Барынина.

В интерактивной части встречи школьники поиграли в «Волшебный мешочек». Вынимая из него предмет гигиены, они должны были рассказать, что он означает, для чего служит и является ли предметом личной гигиены или им можно поделиться с окружающими.

Далее ребята угадывали ребусы, в которых были зашифрованы предметы, относящиеся к здоровому образу жизни и гигиене, вспоминали пословицы о чистоте и здоровье и по картинкам определяли виды спорта.