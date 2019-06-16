16 июня в Великих Луках на острове Дятлинка отпразднуют Олимпийский день

09:00, 16 июня 2019, ПАИ

16 июня в Великих Луках на острове Дятлинка отпразднуют Олимпийский день. Всего на Дятлинке будут работать 10 площадок, рассказали Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Планируется что участие в спортивном празднике примут около 2 тысяч человек. Ещё столько же ожидаются на мероприятиях в 16 районах. В рамках Олимпийского Дня состоятся состязания по гиревому спорту, воркауту, шахматам, гребле на тренажерах, пройдет олимпийский квест, шоу силового экстрима. Также 16 июня в Великих Луках будет проходить День воздухоплавания, поэтому все участники Олимпийского Дня смогут наблюдать за полётами воздухоплавателей.

На церемонию открытия прибудет обладатель премии «Народное признание-2017», боец ММА Руслан Шамилов, который после подготовительных сборов в Калининграде проследует через Дятлинку в Казахстан, где его ждет поединок в серии M1 против Владимира Трусова.

Перед церемонией открытия Олимпийского дня в Великих Луках пройдёт массовая зарядка. Ее проведут доцент кафедры гимнастики ВЛГАФК, тренер высшей спортивной категории Ольга Ткачева и мастер спорта по спортивной гимнастике Ирина Бахтова.

Из Пскова на праздник приедут четыре мастера спорта СССР (гребля): Светлана Семенова, Марина Студнева, Мария Фадеева и Нина Черемисина, а также заслуженные тренеры России Виталий Андреев (стрельба из лука) и Александр Филиппов (велоспорт-шоссе), первые лица города и области.

Закроют спортивный фестиваль сольный дримпоп проект великолукского парня AILVI и псковская пост-рок группа Delight Effect.