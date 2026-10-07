Подведены итоги чемпионата и первенства Великих Лук по лыжероллерам

09:48, 07 октября 2026, ПАИ

Подведены итоги чемпионата и первенства Великих Лук по лыжероллерам, которые прошли в городском Центре подготовки велосипедистов. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Псковской области.

В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов из Невеля, Острова, Великих Лук, Печор, Белоруссии, Струг Красных, Себежа, Андреаполя, Пскова и Пушкинских Гор.

Больше всего золотых медалей на счету представителей Печор. Среди них победы одержали Денис Зеленов, Анна Терешина, Александра Костина и Иван Терешин. Кроме того, трижды побеждали спортсмены из Невеля и Великих Лук.