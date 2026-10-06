Борис Елкин обсудил развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО с депутатом Госдумы Антоном Морозом

21:16, 06 октября 2026, ПАИ

Рабочую встречу с депутатом Госдумы Антоном Морозом провёл председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере MAX.

«С Антоном Михайловичем давно знаком по совместной работе в местном самоуправлении. Уверен, что и на федеральном уровне продолжим работать так же конструктивно», – отметил председатель регионального парламента.

Он напомнил, что в Госдуме Антон Мороз вошёл в комитет по физической культуре и спорту.

«В первую очередь обсудили поддержку спорта в регионе. Отдельно – развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО. Это направление сейчас особенно важно», – подчеркнул Борис Елкин.

Затронули и межпарламентское сотрудничество: как выстроить обратную связь с федеральными коллегами по проблемным вопросам.

«Впереди много совместной работы!» – заключил спикер Заксобрания.