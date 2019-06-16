Петухов с псковской фермы подают в ресторане литовской кухни в Петербурге

10:43, 16 июня 2019, ПАИ

Бульон из петухов с псковской фермы подают в единственном ресторане литовской кухни в Санкт-Петербурге. Как сообщает газета «Деловой Петербург», помимо этого с фермы рядом с Псковом сюда поставляют также уток, фазанов, кроликов и овощи.

«Всё свежее и гарантированно достойного качества», - заверяют те, кто уже побывал в ресторане.

Бульон здесь подают к пирожкам под названием кибинай. Как раз в них и входит начинка из псковских фазанов и кроликов. «Очень душевно получается», - признаются гурманы.

Шеф-поваром в литовском ресторане работает Робертас Лукянскис.