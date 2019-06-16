Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
17 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области: ночью +10…+15, днем +23…+28 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
18 июня, во вторник, ожидается ясная погода. Ночью +11..13, днем воздух прогреется до +26..28 градусов, ветер северо-западный, умеренный.
19 июня, в среду, в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью +10...+12, днем термометры покажут +25...+27 градусов. Будет дуть южный ветер.
20 июня, в четверг, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +14...+16, днем +17...+19 градусов, ветер юго-восточный, умеренный.
21 июня, в пятницу, пройдет небольшой дождь, также возможна гроза. Ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов, ветер слабый. 22 июня, в субботу, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, прогремит гроза. Ночью +14...+16, днем +28...+30, ветер юго-восточный, умеренный.