0
14:17
Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением
11:27
Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих
11:20
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
18:07
В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»
17:17
В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой
16:37
Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета
15:44
«О чем пишут женщины»: Писательницы Ольга Шерстобитова и Наталья Косухина поделились секретами мастерства с псковскими читателями
Еще новости
Общество

Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары

17 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области: ночью +10…+15, днем +23…+28 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

18 июня, во вторник, ожидается ясная погода. Ночью +11..13, днем воздух прогреется до +26..28 градусов, ветер северо-западный, умеренный.

19 июня, в среду, в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью +10...+12, днем термометры покажут +25...+27 градусов. Будет дуть южный ветер.

20 июня, в четверг, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +14...+16, днем +17...+19 градусов, ветер юго-восточный, умеренный.

21 июня, в пятницу, пройдет небольшой дождь, также возможна гроза. Ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов, ветер слабый. 22 июня, в субботу, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, прогремит гроза. Ночью +14...+16, днем +28...+30, ветер юго-восточный, умеренный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением
16 июня 2019
Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением
Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих
16 июня 2019
Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
16 июня 2019
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»
15 июня 2019
В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»
В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой
15 июня 2019
В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой
Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета
15 июня 2019
Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета
Проблемные улицы Пскова назвали активисты «Убитых дорог»
15 июня 2019
Проблемные улицы Пскова назвали активисты «Убитых дорог»
В Сербии стартовали учения «Славянское братство» при участии псковских десантников
15 июня 2019
В Сербии стартовали учения «Славянское братство» при участии псковских десантников

Идет загрузка...