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Общество

Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением

«Медицинские работники всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости и эмоциональной выносливости», - говорится в поздравлении исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской.

Она отметила, что в системе здравоохранения Пскова трудятся высококлассные, опытные специалисты. «Многие отмечены государственными наградами, имеют ученые степени и звания. Тысячи псковичей благодарны вам за то, что вы заботитесь об их здоровье и жизни», - сказала Елена Полонская.

Особую признательность и. п. главы города адресовала тем, кто в праздничный день находится на дежурстве на своём посту. «Во все времена ваша трудная миссия была и остаётся одной из самых милосердных, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям», - подчеркнула Елена Полонская.

Отдельно она поблагодарила ветеранов медицины. «Спасибо за ваш труд и энтузиазм, выдержку и высочайший профессионализм, за верность и преданность выбранному жизненному пути и ваш вклад в развитие здравоохранения в Пскове. Желаем вам счастья, успехов в работе, благополучия, терпения и благодарных пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни. Пусть их счастливые, улыбающиеся лица всегда будут вам наградой за неутомимый труд и душевные переживания», - заключила Елена Полонская.

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