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Спорт

В Пскове определён победитель ночного шахматного марафона

В Пскове стартовали первые турниры Международного фестиваля «Псков-2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, первым турниром фестиваля стал ночной блиц-марафон, который продолжался во Власьевской башне Псковского Кремля с 9 часов вечера 15 июня и до 5 часов утра 16 июня.

15 самых выносливых шахматистов из федераций России, Литвы и Украины боролись за 12 призов, учреждённых Федерацией шахмат Псковской области. «В этом турнире каждый любитель шахмат получает в игре с титулованным шахматистом фору по времени, которая даёт весомый шанс на победу или ничью в увлекательной шахматной партии», - пояснили организаторы.

Победителем ночного блиц-марафона, стал мастер ФИДЕ Наум Руденко из Псковского района. Второе место занял мастер ФИДЕ великолучанин Валентин Власов, третье место завоевал москвич Павел Эйнор.

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