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Общество

Среднюю стоимость банкета на школьный выпускной назвали эксперты

Среднюю стоимость банкета на школьный выпускной назвали эксперты. Как сообщает РИА новости со ссылкой на одного из производителей онлайн-касс, выпускной банкет обойдётся на одного школьника обойдётся в среднем в 1 тысячу 680 рублей.

Для анализа использовались данные со смарт-терминалов, расположенных в 15 тысячах ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.

Торжество для класса, в котором учатся 30 школьников, в среднем по России будет стоить 50,4 тысячи рублей. В Москве праздник обойдется в 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 53,2 тысячи рублей.

В меню банкета входят холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай.

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