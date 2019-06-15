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Культура

Фестиваль любительских театров начнётся в Пушкиногорском районе 18 июня

C 18 по 21 июня на территории музейного комплекса «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово Пушкиногорского района пройдёт XV фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном Центре народного творчества.

Свои работы продемонстрируют порядка 33 любительских театров и фольклорных коллективов из 15 районовПсковской области, из Пскова и Великих Лук. В Бугрово приедут и две театральные студии «Игра» и «Йорик» из Резекне (Латвия). Участники фестиваля сыграют и покажут 36 спектаклей и концертов.

«Затея сельской остроты» знакомит с литературным наследием великого русского поэта Александра Пушкина, русской классики, работами современных драматургов и писателей, а также демонстрирует жизнь современного села, сельские традиции и обряды. Названием фестиваля «Затея сельской остроты» послужила строка из «Евгения Онегина», деревенские главы которого Александр Сергеевич писал в Михайловской ссылке», - напомнили в Центре народного творчества.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 75-39-79.

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