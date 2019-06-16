Порядка 250 велосипедистов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту

17:31, 16 июня 2019, ПАИ

Порядка 250 велосипедистов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту, которое проходило на городских улицах 15 июня и посвящалось заслуженному мастеру спорта, победителю велогонки мира Юрию Захарову. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор регионального Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров.

По словам организаторов, на гонку заявились 150 спортсменов-велосипедистов, ещё 100 человек приняли участие в детских и любительских заездах.



Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов



Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов



Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов



Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов



Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов



Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов



Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов













16 июня соревнования продолжились - в Палкинском районе состоялся групповой заезд, участие в котором приняли порядка 100 спортсменов.

Награды победителям во всех возрастных категориях вручал лично Юрий Захаров. Юные участники благодаря помощи спонсоров получили также сладкие подарки и сертификаты на спортивно-развлекательные аттракционы .