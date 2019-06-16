Порядка 250 велосипедистов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту
Порядка 250 велосипедистов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту, которое проходило на городских улицах 15 июня и посвящалось заслуженному мастеру спорта, победителю велогонки мира Юрию Захарову. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор регионального Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров.
По словам организаторов, на гонку заявились 150 спортсменов-велосипедистов, ещё 100 человек приняли участие в детских и любительских заездах.
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Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов
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Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов
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Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов
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Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов
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Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов
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Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов
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Фото: Фёдор Голубенко, Сергей Иванов
16 июня соревнования продолжились - в Палкинском районе состоялся групповой заезд, участие в котором приняли порядка 100 спортсменов.
Награды победителям во всех возрастных категориях вручал лично Юрий Захаров. Юные участники благодаря помощи спонсоров получили также сладкие подарки и сертификаты на спортивно-развлекательные аттракционы .