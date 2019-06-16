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Заслуженный мастер спорта СССР: Поддержка земляков поможет псковичам войти в олимпийскую сборную России-2020

Фото с сайта pskov.ru

Поддержка земляков поможет псковичам войти в олимпийскую сборную России-2020 и пополнить копилку олимпийских медалей, заявил бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР Светлана Степанова на открытии Олимпийского дня в Великих Луках. Об этом сообщает сайт luki.ru.

Светлана Степанова подчеркнула, что олимпийское движение является мощным объединяющим началом и охватывает миллионы людей, которые заинтересованы в развитии спорта . «Псковичи по праву гордятся своими земляками, которые в разные годы поднимались на высшие ступени пьедестала почета Олимпийских игр. В 2020 году Олимпийские игры состоятся в Токио, на участие в них претендуют и псковские спортсмены. Уверена, что искренняя поддержка земляков поможет им пройти конкурсный отбор», — отметила спортсменка.

Олимпийский день собрал в Великих Луках не только известных спортсменов, но и творческие коллективы, и гостей со всей области. На церемонии открытия выступил коллектив мажореток «Золотые погоны», почётные гости пожелали участникам состязаний «интересной и бескомпромиссной борьбы».

Затем состоялись показательные выступления воспитанников клуба спортивных единоборств «Отечество» и клуба «Маргелов».

Фото с сайта pskov.ru

После церемонии участники праздника распределились по 10 спортивным площадкам, на которых проходили соревнования по пляжному волейболу, шахматам, воркауту, мини-футболу, легкой атлетике, городошному спорту, стрельбе из блочного лука.

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