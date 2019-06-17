0
10:43
Комплекс дополнительных мер поддержки врачей прорабатывают в Псковской области
10:11
Уточнены детали ограничения для лодок на реках в Пскове в Ганзейские дни
09:08
Выставка-гуляние «Псковские ерши» в четвёртый раз пройдёт в Пскове 20 июня
14:17
Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением
11:27
Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих
11:20
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
18:07
В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»
Еще новости
Общество

Выставка-гуляние «Псковские ерши» в четвёртый раз пройдёт в Пскове 20 июня

20 июня в 18:30 в Доме ремёсел на Некрасова, 8 в Пскове состоится открытие выставки-гуляния «Псковские ерши». Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор праздника, искусствовед Ольга Кошелькова.

Там же пройдет мастер-класс Марии Туриной по моментальному портрету. «Четвёртый год мы собираемся по приятному поводу, чтобы напомнить всему честному миру о том, что Псков - город отменных рыбаков, неповторимых художников, классных гармонистов-скобарей, знаменитой царской псковской ухи из ершей, и главный повод - просто встретиться с друзьями на традиционном псковском ершистом гулянии. Милости просим в нашу ершиную кампанию. Приглашаем всех желающих, а не только рыбаков с семьями!», - говорится в приглашении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Комплекс дополнительных мер поддержки врачей прорабатывают в Псковской области
17 июня 2019
Комплекс дополнительных мер поддержки врачей прорабатывают в Псковской области
Уточнены детали ограничения для лодок на реках в Пскове в Ганзейские дни
17 июня 2019
Уточнены детали ограничения для лодок на реках в Пскове в Ганзейские дни
Выставка-гуляние «Псковские ерши» в четвёртый раз пройдёт в Пскове 20 июня
17 июня 2019
Выставка-гуляние «Псковские ерши» в четвёртый раз пройдёт в Пскове 20 июня
Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением
16 июня 2019
Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением
Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих
16 июня 2019
Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
16 июня 2019
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»
15 июня 2019
В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»
В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой
15 июня 2019
В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой

Идет загрузка...