Выставка-гуляние «Псковские ерши» в четвёртый раз пройдёт в Пскове 20 июня

09:08, 17 июня 2019, ПАИ

20 июня в 18:30 в Доме ремёсел на Некрасова, 8 в Пскове состоится открытие выставки-гуляния «Псковские ерши». Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор праздника, искусствовед Ольга Кошелькова.

Там же пройдет мастер-класс Марии Туриной по моментальному портрету. «Четвёртый год мы собираемся по приятному поводу, чтобы напомнить всему честному миру о том, что Псков - город отменных рыбаков, неповторимых художников, классных гармонистов-скобарей, знаменитой царской псковской ухи из ершей, и главный повод - просто встретиться с друзьями на традиционном псковском ершистом гулянии. Милости просим в нашу ершиную кампанию. Приглашаем всех желающих, а не только рыбаков с семьями!», - говорится в приглашении.