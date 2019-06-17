Утренний полет в рамках встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменён

09:34, 17 июня 2019, ПАИ

Утренний спортивный полёт аэростатов в рамках 24-ой международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 17 июня был отменён. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, причиной стала низкая облачность.

По словам спортивного директора встречи воздухоплавателей Витольда Филюса, итоги соревнований будут подведены по результатам предыдущих заданий. Торжественное закрытие встречи воздухоплавателей и награждение победителей состоится 17 июня в 17:00 в Доме культуры Ленинского комсомола, ночное свечение аэростатов — с 21:00 до 23:00 на площади Ленина.

По итогам 24-ой международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках будут определены обладатели 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.