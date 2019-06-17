Названы регионы России с наибольшей распространённостью рака

09:50, 17 июня 2019, ПАИ

Министерство здравоохранения Российской Федерации назвало регионы с самой высокой распространённостью рака, сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Так, по итогам 2018 года наиболее частое появление злокачественных образований зафиксировано в Курской области — 3 тысячи 331,1 на 100 тысяч населения. На втором месте оказалась Мордовия (3 тысячи 292,1 на 100 тысяч населения). Также в списке указаны Краснодарский край (3 тысячи 235,2), Калужская (3 тысячи 231,4) и Псковская (3 тысячи 110,5) области.

В целом по стране показатель распространённости злокачественных новообразований в 2018 году вырос почти на 40% и составил 2 тысячи 562,1 на 100 тысяч населения. В министерстве это связали как с ростом заболеваемости, так и с тем, что улучшилась ситуация с постановкой подобных диагнозов. При этом в ведомстве отметили, что также увеличилась и продолжительность жизни онкологических больных.