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Двух великолучанок осудят за кражу золотых украшений

В Великих Луках две местные жительницы предстанут перед судом за кражу золотых украшений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в конце марта текущего года 26-летняя безработная и ранее судимая великолучанка, а также её 33-летняя знакомая совершили грабеж в общежитии на улице Северной в Великих Луках. В общежитие женщины пришли для того, чтобы выпить с проживающей там 49-летней подругой. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, в результате которого женщины сорвали с рук подруги два золотых кольца.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи правопорядка задержали подозреваемых в грабеже. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время дело направлено в Великолукский городской суд для вынесения решения.

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