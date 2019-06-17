«Человек из Подольска» закроет театральный сезон в Великих Луках

11:20, 17 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках завершается театральный сезон. На сцене великолукского драмтеатра проходят показы последнего в текущем году спектакля «Человек из Подольска», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Спектакль «Человек из Подольска» поставили режиссер Бениамин Коц и художник Ольга Никанорова по пьесе Дмитрия Данилова. В Великих Луках премьера спектакля состоялась 15 июня. Еще два показа спектакля пройдут 20 и 28 июня.

Средства на постановку спектакля «Человек из Подольска» великолукский драмтеатр получил в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». По словам представителей местного отделения партии, средств хватило как на декорации и костюмы, так и на гонорары для участников спектакля.