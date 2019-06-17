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Культура

Презентован псковско-новгородский путеводитель по ганзейским СМИ

Библиотекари Пскова в содружестве со своими новгородскими коллегами презентовали путеводитель по ганзейским СМИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Знакомство с ним прошло в Пушкинских Горах. Библиотекарь-каталогизатор отдела формирования организации фонда и каталогов центральной библиотечной системы Пскова Анна Козуненко вместе с главным библиографом отдела краеведения Новгородской областной универсальной научной библиотеки Татьяной Певцовой представили совместный проект - библиографический справочник «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати». Для его составления библиотекари обработали более 600 публикаций для псковской части этого справочника, 465 из которых вошли в указатель. Справочник будет доступен как в электронном, так и в печатном виде.

В Пскове к Международным Ганзейским дням будут напечатаны 100 экземпляров этого справочника за счет средств благотворителя.

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