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Автомашину угнал в Псковском районе человек без определенного места жительства

В Псковском районе 41-летний безработный, судимый гражданин без определенного места жительства угнал автомобиль Ford, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Угон произошёл в ночь на 16 июня в селе Серёдка. Мужчина угнал иномарку от дома по Колхозному переулку. Стражи правопорядка по «горячим следам» обнаружили машину у деревни Солоново Псковского района. Чуть позже они задержали и подозреваемого в угоне.

Выяснилось, что мужчина не так давно вернулся из мест лишения свободы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он угнал автомобиль, но не справился с управлением и съехал в кювет. После этого горе-водитель бросил машину и попытался скрыться, но был задержан. На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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