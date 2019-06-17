Детей в летних лагерях обучают цифровым технологиям на базе псковского «Кванториума»

14:12, 17 июня 2019, ПАИ

В Пскове в детском технопарке «Кванториум» отдыхающих в оздоровительных лагерях школьников начали обучать цифровым технологиям, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

Руководитель регионального комитета по образованию отметил, что псковский «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование» выиграл грант на проведение тематических смен в лагерях для школьников по направлениям математики, информатики, цифровых технологий. На осуществление этого проекта детский технопарк получил 7,5 млн рублей.

По его словам, грант позволит приобрести мобильное оборудование для «Кванториума», а также провести четыре дополнительных смены в детских оздоровительных лагерях «Солнечный» и «Зеркальный» Великолукского района, «Стремительный» поселка Печки и на базе гуманитарного лицея в Пскове. Александр Седунов отметил, что в общей сложности через эти смены «технологической направленности» пройдут более 200 детей.

Глава ведомства рассказал, что в ходе каждой смены преподаватели со своим оборудованием будут приезжать в лагеря для того, чтобы обучать детей. Это даст возможность получить детям дополнительное образование по целому ряду направлений: от цифровой экономики и социального предпринимательства до робототехники и дизайна.

Председатель комитета по образованию также напомнил, что в псковском «Кванториуме» имеются проектные лаборатории, в которых школьники занимаются проектированием и проводят исследования, используя современное высокотехнологичное оборудование. В частности, в технопарке есть кабинеты дополненной виртуальной реальности, нано-, гео-, робо- и аэролаборатории, и хай-тек цех по производству различных изделий.