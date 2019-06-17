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Общество

Пьяных сотрудников аэропорта Домодедово помогут вычислить алкорамки

Пьяных сотрудников в московском аэропорту Домодедово помогают вычислять алкорамки, по-другому - лазерные алкотестеры. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе аэропорта, теперь персонал, работающий в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), должен обязателньо проходить дистанционный экспресс-тест на состояние алкогольного опьянения.

Для тестирования достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведёт анализ и мгновенно выдаст результат проверки. Если тест не будет пройден, турникет не откроется.

«Это еще один способ проверки сотрудников перед входом в зону транспортной безопасности, – рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов. – Благодаря новому оборудованию мы сможем автоматизировать медицинский контроль и оперативно получить 100%-й результат проверки на алкоголь без привлечения дополнительных ресурсов».

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