0
13:47
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
12:13
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
11:21
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
16:02
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
13:31
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
12:41
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
14:09
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
Еще новости
Происшествия

В надежде вернуть телефон великолучанка лишилась денег

В Великих Луках местная жительница лишилась пяти тысяч рублей, пытаясь вернуть мобильный телефон, который потеряла её дочь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанка разместила в интернете объявление о пропаже телефона. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина. Он заявил, что готов вернуть телефон за вознаграждение. Женщина перевела на указанный злоумышленником номер пять тысяч рублей. Однако, после этого мужчина перестал выходить с ней на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка возбудили по данному факту уголовное дело. На данный момент они смогли установить, что телефон, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Оренбургской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
14 июня 2019
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
13 июня 2019
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
11 июня 2019
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
11 июня 2019
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
11 июня 2019
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
10 июня 2019
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений

Идет загрузка...