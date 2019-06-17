В надежде вернуть телефон великолучанка лишилась денег

14:22, 17 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках местная жительница лишилась пяти тысяч рублей, пытаясь вернуть мобильный телефон, который потеряла её дочь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанка разместила в интернете объявление о пропаже телефона. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина. Он заявил, что готов вернуть телефон за вознаграждение. Женщина перевела на указанный злоумышленником номер пять тысяч рублей. Однако, после этого мужчина перестал выходить с ней на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка возбудили по данному факту уголовное дело. На данный момент они смогли установить, что телефон, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Оренбургской области.