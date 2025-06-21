Мужчина погиб при пожаре в Бежаницком районе

12:51, 21 июня 2025, ПАИ

72-летний мужчина погиб при пожаре в Бежаницком районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Горел жилой дом № 18 на улице Заречной в деревне Лющик. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то здание уже было полностью охвачено огнём. При разборе завалов они обнаружили тело погибшего мужчины.

Помимо пожарных, на месте происшествия работали сотрудники полиции и следователи СУ СК России. Причины возгорания устанавливаются. Проводится доследственная проверка.