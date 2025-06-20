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Происшествия

Автомобиль горел в Плюссе

Возгорание автомобиля ВАЗ-2007 года выпуска у дома № 19 на улице Победы в Плюссе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

По предварительным данным, в автомобиле подростки слушали музыку, когда произошло возгорание. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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