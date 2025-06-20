Автомобиль горел в Плюссе

20:34, 20 июня 2025, ПАИ

Возгорание автомобиля ВАЗ-2007 года выпуска у дома № 19 на улице Победы в Плюссе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, в автомобиле подростки слушали музыку, когда произошло возгорание. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.