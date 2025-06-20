Автомобиль горел в Плюссе
Возгорание автомобиля ВАЗ-2007 года выпуска у дома № 19 на улице Победы в Плюссе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, в автомобиле подростки слушали музыку, когда произошло возгорание. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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