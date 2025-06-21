Три человека пострадали в ДТП в Плюсском районе

09:34, 21 июня 2025, ПАИ

Три человека пострадали в ДТП на 10-м километре дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

25-летний водитель автомобиля не справился с управлением при повороте, и машина врезалась в бетонную опору. Молодого человека с травмами доставили в Псковскую областную больницу. Двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются.