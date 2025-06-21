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Происшествия

Зажатого в салоне автомобиля водителя после ДТП извлекли псковские спасатели

Два автомобиля столкнулись у деревни Рудо в Пустошкинском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Зажатого в салоне автомобиля водителя извлекли псковские спасатели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Зажатого в салоне автомобиля водителя извлекли псковские спасатели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Зажатого в салоне автомобиля водителя извлекли псковские спасатели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Зажатого в салоне автомобиля водителя извлекли псковские спасатели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Зажатого в салоне автомобиля водителя извлекли псковские спасатели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Зажатого в салоне автомобиля водителя извлекли псковские спасатели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Зажатого в салоне автомобиля водителя извлекли псковские спасатели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель легкового автомобиля Sollers, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, выехал на машине на встречную полосу и столкнулся с Ford. В результате водитель легкового автомобиля оказался зажатым в салоне.

Пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи для госпитализации.

На месте работали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

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