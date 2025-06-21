Зажатого в салоне автомобиля водителя после ДТП извлекли псковские спасатели
Два автомобиля столкнулись у деревни Рудо в Пустошкинском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель легкового автомобиля Sollers, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, выехал на машине на встречную полосу и столкнулся с Ford. В результате водитель легкового автомобиля оказался зажатым в салоне.
Пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи для госпитализации.
На месте работали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
Приставы заставили сидящего в колонии жителя Псковской области выплатить 443 тысячи рублей