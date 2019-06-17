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Общество

Более 20% российских пенсионеров продолжают работать

Около 9,6 млн российских пенсионеров или 20,4% от их общего числа в стране продолжают работать после выхода на пенсию. Такие данные приводит министерство труда и социальной защиты РФ в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

В докладе отмечается, что по состоянию на 1 января текущего года в России зарегистрированы 43 млн 871 тысяча 625 пенсионеров, из них 9 млн 669 тысяч 711 продолжают работать. Таким образом, каждый пятый пенсионер после выхода на пенсию продолжает трудиться.

Также в докладе сообщается, что в среднем по стране за содействием в поиске работы в службу занятости обратились 4,2% россиян, достигших пенсионного возраста. Наиболее высокая доля обратившихся граждан за содействием в поиске работы зарегистрирована в Санкт-Петербурге, Мурманской и Владимирской областях. Наименьшая — в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

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