Имущество 16 должников арестовали судебные приставы по итогам рейда в Плюссе и Красногородске

14:57, 17 июня 2019, ПАИ

Судебные приставы из Струг Красных, Опочки, Пскова и Псковского района провели масштабный рейд и побывали у злостных должников в Плюссе и Красногородске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебные приставы успели побывать по 305 адресам, имущество 16 должников пришлось описать и арестовать. Если должники в ближайшее время не предпримут меры по погашению задолженностей, то их имущество будет продано. В остальных случаях должникам вручали требование о явке на личный прием к судебному приставу-исполнителю. В результате на прием явились 20 человек, семь из них принесли квитанции о полной оплате задолженности, восемь - произвели частичную оплату.

Один должник в Красногородске привлечен к административной ответственности за «воспрепятствование законной деятельности должностного лица». Ему грозит штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.