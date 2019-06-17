ВТБ развивает сотрудничество с «Ренессанс пенсии»

14:53, 17 июня 2019, ПАИ

Банк ВТБ стал основным расчетным банком для акционерного общества негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, все расчеты, в том числе пенсионные выплаты, будут проходить через ВТБ.

НПФ «Ренессанс пенсии» открыл в банке расчетный счет и счета пенсионных резервов. С целью проведения расчетов организован трехсторонний электронный документооборот при участии ЗАО ВТБ специализированный депозитарий, выбранного в качестве контролирующей стороны. В рамках реализованного решения НПФ начал проводить расчетные операции с использованием классического интерфейса системы дистанционного банковского обслуживания банка ВТБ. При этом процесс подтверждения транзакций специализированным депозитарием происходит через модуль «Расчетный центр клиента» банка ВТБ, интегрированный с внутренней учетной системой специализированного депозитария.

«Мы ценим качество продуктов и услуг группы ВТБ. Транзакционные решения ВТБ позволят нам оптимизировать операционные процессы, повышая при этом качество обслуживания наших клиентов. В перспективе планируем совместно с банком ВТБ реализовать решение, позволяющее осуществлять пенсионные выплаты по реестру платежей», - отметила генеральный директор АО НПФ «Ренессанс пенсии» Елена Горшкова

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил, что ВТБ очень дорожит тем, что тысячи российских и международных компаний доверяют банку свои расчеты. «Ежедневно банк обеспечивает своевременное и надежное исполнение сотен тысяч платежей своих корпоративных клиентов. В данном проекте, кроме осуществления расчетной функции, для АО НПФ «Ренессанс пенсии» реализован механизм полностью автоматизированного электронного документооборота с функцией контроля специализированным депозитарием за распоряжением средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 мая 1998 года «О негосударственных пенсионных фондах». Наше решение существенно снижает регуляторные риски для пенсионных фондов, сокращает расходы на обязательный контроль платежей и делает процесс выплат пенсий клиентам НПФ максимально быстрым», - сказал он.