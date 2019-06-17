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Михаил Ведерников предложил «Скандинавии» активнее участвовать в конкурсах по строительству соцобъектов в Псковской области

Михаил Ведерников и Игорь Поляков. Фото с pskov.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил строительной компании «Скандинавия» активнее участвовать в конкурсах по строительству соцобъектов. Об этом он заявил 17 июня на встрече с гендиректором компании Игорем Поляковым, упомянув о будущем строительстве школ и детских садов в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», передает корресподент Псковского агентства информации.

До этого Игорь Поляков показал губернатору два цеха по производству железобетонных изделий, рассказал о технологии панельного домостроения. В осмотре производственных помещений Михаила Ведерникова сопровождали его заместители Нинель Салагаева и Василий Осипов и главный архитектор Псковской области — начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации области Евгений Шапкин.

По словам Игоря Полякова, на предприятии установлено бельгийское, немецкое и финское оборудование, на котором производят железобетонные изделия и металлоконструкции европейского качества. Завод может менять номенклатуру изделий, реализовывать различные архитектурные решения.

Фото с pskov.ru

На «Скандинавии» действуют пять линий, которые производят всё необходимое для массового и частного строительства. Помимо строительных работ в Пскове и Псковской области, поставки производятся в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Великий Новгород и Новгородскую область.

Посмотрев каталог изделий «Скандинавии», Михаил Ведерников поинтересовался, как обстоят дела с энергоэффективностью домов. Игорь Поляков сообщил, что жильцы этих домов платят за тепло в два раза меньше, чем остальные псковичи.

«Скандинавия» создана в 2010 году на базе производственно-строительногообъединения ЖБИ-1. В состав холдинга вошли Псковский завод железобетонных изделий ЖБИ-1, «СкандинавияСтрой», предприятие добывающей промышленности — карьероуправление «Анскино» и проектная организация «Скандинавия проект 2».

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