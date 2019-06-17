Жителю Палкино грозит уголовное наказание за повторную пьяную драку

16:10, 17 июня 2019, ПАИ

Жителю Палкино грозит уголовное наказание за избиение своего приятеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

В апреле 2019 года обвиняемый со своим знакомым засиделись вечерком за столом. Употребление горячительных напитков обернулось громкой ссорой. Не менее двух раз он ударил своего знакомого кулаком по голове и ногой в грудь. Согласно заключению эксперта, телесные повреждения не нанесли вреда здоровью.

В феврале этого года злоумышленник уже привлекался за подобные действия к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ. Штраф в размере 5 тысяч рублей должного влияния не оказал, теперь возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ.

Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев.