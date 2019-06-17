Сербские военнослужащие освоят псковский воздушно-десантный комплекс

16:52, 17 июня 2019, ПАИ

Сербские десантники освоят полевой воздушно-десантный комплекс, доставленный из Пскова на международное совместное российско-сербско-белорусское учение «Славянское братство-2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, занятия по изучению парашютных систем и наземной отработке элементов прыжка с использованием снарядов и тренажёров комплекса проведут российские инструкторы с 17 по 21 июня.

Запланировано десантирование подразделения Сербской армии из самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с парашютными системами Д-10, стоящими на вооружении в российских ВДВ. Сейчас сербские военнослужащие готовятся к прыжкам под руководством инструкторов по воздушно-десантной подготовке из России.

«Подобные учения проводятся пятый год подряд, и часть личного состава сербской армии имеет опыт десантирования на российских парашютных системах», - отметил помощник руководителя учения по десантированию с российской стороны полковник Кенес Кужахметов. По его словам, при подготовке сербских десантников особое внимание уделяется совершению прыжка из самолета Ил-76.

В учении, которое проходит с 14 по 27 июня, принимают участие более 600 военнослужащих от трех стран. На первом этапе отрабатываются вопросы взаимодействия при выполнении тактических задач международного коалиционного подразделения, проходят занятия по огневой и воздушно-десантной подготовке.