У жительницы Великих Лук вытащили кошелек в магазине на проспекте Гагарина

17:22, 17 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках на проспекте Гагарина у 65-летней местной жительницы украли деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка после посещения магазина обнаружила, что у неё отсутствует кошелёк, в котором были 23 тысячи рублей. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка установили подозреваемого в данной краже. Им оказался 47-летний безработный, судимый житель Великолукского района. Полицейские изъяли у мужчины кошелек. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Также в Великих Луках произошли ещё две кражи. В первом случае 36-летний ранее судимый великолучанин похитил со столика в баре на проспекте Ленина мобильный телефон, который принадлежал 35-летнему жителю Великолукского района. По данному факту ведется проверка. А во втором случае 22-летний безработный, судимый великолучанин проник в подсобное помещение магазина на улице Вокзальной и из сумки работника украл около двух тысяч рублей. Стражи правопорядка задержали его «по горячим следам», у мужчины изъята часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело.