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Общество

Псковичи участвуют в слёте социальных предпринимателей в Петербурге

Фото: портал online47.ru

Псковичи участвуют в межрегиональном слёте социальных предпринимателей, который открылся 17 июня на площадке кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача». Всего в слёте принимают участие более 350 человек из Пскова, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ленинградской области и других городов и областей, сообщает портал Онлайн47.ру.

Принимающей стороной межрегионального слёта выступает Ленинградская область. Этот регион добился значимых успехов в создании системы поддержки социальных предпринимателей. На данный момент в Ленинградской области доля негосударственных поставщиков социальных услуг составляет более 50%.

Во время открытия слёта социальных предпринимателей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в Ленобласти и дальше будет оказываться поддержка социальному бизнесу, так как он решает важнейшие государственные задачи.

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