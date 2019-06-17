Псковичи участвуют в слёте социальных предпринимателей в Петербурге

17:48, 17 июня 2019, ПАИ

Псковичи участвуют в межрегиональном слёте социальных предпринимателей, который открылся 17 июня на площадке кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача». Всего в слёте принимают участие более 350 человек из Пскова, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ленинградской области и других городов и областей, сообщает портал Онлайн47.ру.

Принимающей стороной межрегионального слёта выступает Ленинградская область. Этот регион добился значимых успехов в создании системы поддержки социальных предпринимателей. На данный момент в Ленинградской области доля негосударственных поставщиков социальных услуг составляет более 50%.

Во время открытия слёта социальных предпринимателей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в Ленобласти и дальше будет оказываться поддержка социальному бизнесу, так как он решает важнейшие государственные задачи.