Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России

18:12, 17 июня 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП, сообщает РИА Новости.

Согласно документу в статью 264 УК РФ вносятся поправки, которые увеличивают максимальное наказание от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас — от 4 до 9 лет). Такое наказание ждет пьяного водителя, по вине которого погибли более двух человек. В случае, если по вине нетрезвого водителя ДТП приведёт к смерти одного человека, водитель сядет за решетку на срок от 5 до 12 лет. (сейчас — от 2 до 7 лет). А если дорожная авария приведет к причинению тяжкого вреда здоровью, то пьяный водитель получит от 3 до 7 лишения свободы (сейчас — до 4 лет);

Ужесточение наказания будет касаться не только водителей автомобилей, но и общественного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.