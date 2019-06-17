0
18:37
Где разрешено купаться в Псковской области летом 2019 года
18:12
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России
16:52
Сербские военнослужащие освоят псковский воздушно-десантный комплекс
16:42
Умер псковский писатель Александр Бологов
16:34
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
16:06
Центр Пскова будет закрыт для движения в дни Ганзы
14:12
Детей в летних лагерях обучают цифровым технологиям на базе псковского «Кванториума»
Еще новости
Общество

Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП, сообщает РИА Новости.

Согласно документу в статью 264 УК РФ вносятся поправки, которые увеличивают максимальное наказание от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас — от 4 до 9 лет). Такое наказание ждет пьяного водителя, по вине которого погибли более двух человек. В случае, если по вине нетрезвого водителя ДТП приведёт к смерти одного человека, водитель сядет за решетку на срок от 5 до 12 лет. (сейчас — от 2 до 7 лет). А если дорожная авария приведет к причинению тяжкого вреда здоровью, то пьяный водитель получит от 3 до 7 лишения свободы (сейчас — до 4 лет);

Ужесточение наказания будет касаться не только водителей автомобилей, но и общественного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России
17 июня 2019
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России
Сербские военнослужащие освоят псковский воздушно-десантный комплекс
17 июня 2019
Сербские военнослужащие освоят псковский воздушно-десантный комплекс
Умер псковский писатель Александр Бологов
17 июня 2019
Умер псковский писатель Александр Бологов
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
17 июня 2019
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
Центр Пскова будет закрыт для движения в дни Ганзы
17 июня 2019
Центр Пскова будет закрыт для движения в дни Ганзы
Детей в летних лагерях обучают цифровым технологиям на базе псковского «Кванториума»
17 июня 2019
Детей в летних лагерях обучают цифровым технологиям на базе псковского «Кванториума»
Новое медоборудование появится в Псковской детской областной больнице
17 июня 2019
Новое медоборудование появится в Псковской детской областной больнице
Сохранить больницы в поселках намерены власти Псковской области
17 июня 2019
Сохранить больницы в поселках намерены власти Псковской области

Идет загрузка...