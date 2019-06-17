0
18:37
Где разрешено купаться в Псковской области летом 2019 года
18:12
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России
16:52
Сербские военнослужащие освоят псковский воздушно-десантный комплекс
16:42
Умер псковский писатель Александр Бологов
16:34
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
16:06
Центр Пскова будет закрыт для движения в дни Ганзы
14:12
Детей в летних лагерях обучают цифровым технологиям на базе псковского «Кванториума»
Еще новости
Общество

В псковском санаторно-оздоровительном лагере «Сосновый бор» провели тренировочную эвакуацию

17 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с председателем Псковского областного отделения ВДПО провели практическую тренировку по отработке действий по эвакуации в случае возникновения пожара с отдыхающими. Мероприятие прошло в рамках операции «Отдых» в загородном детском санаторно-оздоровительном лагере «Сосновый бор» в Пскове, на улице Санаторной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

С отдыхающими проведена беседа, в ходе которой до них доведены правила безопасного отдыха детей в летний период, их поведения в природной среде и, в особенности, в период летних каникул, а также действия при возникновении или угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.

Изучены основные требования пожарной безопасности и правила пользования первичными средствами пожаротушения, доведены номера оперативных служб спасения.

В ходе беседы с отдыхающими были распространены информационные листовки.

В рамках планового профилактического мероприятия проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности с персоналом загородного детского санаторно-оздоровительного лагеря. Организовано размещение наглядной агитации на информационных стендах объекта защиты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России
17 июня 2019
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России
Сербские военнослужащие освоят псковский воздушно-десантный комплекс
17 июня 2019
Сербские военнослужащие освоят псковский воздушно-десантный комплекс
Умер псковский писатель Александр Бологов
17 июня 2019
Умер псковский писатель Александр Бологов
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
17 июня 2019
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
Центр Пскова будет закрыт для движения в дни Ганзы
17 июня 2019
Центр Пскова будет закрыт для движения в дни Ганзы
Детей в летних лагерях обучают цифровым технологиям на базе псковского «Кванториума»
17 июня 2019
Детей в летних лагерях обучают цифровым технологиям на базе псковского «Кванториума»
Новое медоборудование появится в Псковской детской областной больнице
17 июня 2019
Новое медоборудование появится в Псковской детской областной больнице
Сохранить больницы в поселках намерены власти Псковской области
17 июня 2019
Сохранить больницы в поселках намерены власти Псковской области

Идет загрузка...