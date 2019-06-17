В псковском санаторно-оздоровительном лагере «Сосновый бор» провели тренировочную эвакуацию

19:30, 17 июня 2019, ПАИ

17 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с председателем Псковского областного отделения ВДПО провели практическую тренировку по отработке действий по эвакуации в случае возникновения пожара с отдыхающими. Мероприятие прошло в рамках операции «Отдых» в загородном детском санаторно-оздоровительном лагере «Сосновый бор» в Пскове, на улице Санаторной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

С отдыхающими проведена беседа, в ходе которой до них доведены правила безопасного отдыха детей в летний период, их поведения в природной среде и, в особенности, в период летних каникул, а также действия при возникновении или угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.

Изучены основные требования пожарной безопасности и правила пользования первичными средствами пожаротушения, доведены номера оперативных служб спасения.

В ходе беседы с отдыхающими были распространены информационные листовки.

В рамках планового профилактического мероприятия проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности с персоналом загородного детского санаторно-оздоровительного лагеря. Организовано размещение наглядной агитации на информационных стендах объекта защиты.