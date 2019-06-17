25-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках выиграл Сергей Латыпов

20:03, 17 июня 2019, ПАИ

Сегодня завершила свою работу 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству инофрмации в пресс-службе мероприятия, тех, чьи помыслы устремлены в небо, чествовали первые лица города, организационный комитет мероприятия и многочисленные болельщики.

Участников соревнований приветствовал исполняющий полномочия главы города Великие Луки Сергей Гусев, который сказал, что руководство города всегда радо приветствовать у себя в гостях воздухоплавателей. Он отметил, что с 1996 года Великие Луки принимают этот почетный турнир у себя, и это великолепное зрелище, которого всегда с нетерпением ждут жители и гости города. Уровень организации и участников соревнований неизменно растет, и это вдохновляет на новые свершения. Сергей Гусев также поблагодарил за поддержку генерального спонсора соревнований в лице Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Глава администрации города Великие Луки Любовь Романова также поблагодарила пилотов за то, что они каждый год приезжают в Великие Луки, и напомнила, что соревнования такого уровня повышают ценность туризма и инвестиционную привлекательность города и региона.

Спортивный директор Встречи Витольд Филюс поблагодарил всех участников и организаторов Встречи за помощь, комфорт и радость от встреч со старыми друзьями и выразил надежду, что приедет в Великие Луки уже в качестве спортсмена.

Председатель международного жюри Джон Груббстром подчеркнул, что пришло время выводить Встречу воздухоплавателей в Великих Луках на международный уровень, необходимо внести мероприятие в календарный план FAI, и тогда в Великие Луки приедет еще большее количество участников из других стран, а уровень еще больше вырастет.

Затем были объявлены победители и призеры 13-го Кубка княгини Ольги. Эта награда разыгрывается исключительно среди пилотесс, и в этом году ее обладательницей стала Наталия Иванова из Кунгура. На втором месте — уроженка Тулы Юлия Селезнева, на третьем – великолучанка Екатерина Ларикова. Вручила награду глава администрации города Великие Луки Любовь Романова.

15-й Кубок города Великие Луки забрал москвич Сергей Латыпов. Награду и приз пилот получил из рук заместителя директора по техническому обеспечению завода «Транснефтемаш» Дмитрия Туманова.

Обладателем 12-го Кубка Дружбы также стал Сергей Латыпов. Награду и специальный приз от Опытного завода «Микрон» ему вручил председатель комитет по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Также он передал грамоты всем остальным участникам данного соревнования.

Сергей Латыпов забрал и самую важную награду 24-й Встречи в Великих Луках, став победителем 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. На втором месте закрепился Андрей Кульков из Тулы, на третьем – Иван Меняйло из Красногорска. В десятку лучших также вошли – Дмитрий Жохов, Олег Снетков, Сергей Чиненов, Артем Денисенко, Андрей Чижов, Дмитрий Кузьминых, Евгений Чубаров. Награждал пилотов Первый Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Давид Шифрин.

В 21.00 великолучан и гостей города ждет яркое и незабываемое зрелище – ночное свечение аэростатов, которое состоится на площади Ленина.