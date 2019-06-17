В Пскове пройдёт III международный фестиваль этно-моды

21:16, 17 июня 2019, ПАИ

III международный фестиваль «Этно-мода Псков-2019» состоится в Пскове 28-29 июня 2019 года . Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, фестиваль проводится с целью формирования ценностей культурного наследия и традиций через костюм, объединение светлых творческих стремлений представителей различных профессий, работающих в сфере моды, дизайна, рукоделия и прикладного творчества, укрепление межрегиональных и международных этнокультурных отношений.

В рамках фестиваля пройдет конкурс этнического костюма, в котором примут участие организации и частные лица городов России и зарубежья, создающие одежду, украшения, аксессуары, с использованием этно-реплик культуры какого-либо народа (народности) России и Мира.

В числе участников фестиваля дизайнеры, художники и модельеры, представляющие дома мод или себя лично; театры моды; модельеры, создающие одежду с этническими мотивами для ансамблей и творческих объединений.

Конкурс пройдет в номинациях:

Современный костюм с этническими мотивами

Сценический костюм для творческих коллективов (с выступлением творческих коллективов в своих костюмах и в костюмах от дизайнеров)

Костюм для ганзейских дней в Пскове в 2019-м году

Детский этнический костюм

Начинающие дизайнеры в этно-фолк стиле

Фестиваль организован в режиме интенсивного общения и активного отдыха. Также в рамках фестиваля будет представлена авторская выставка «Псковский медведь» под патронажем «Псковского кукольного дома».

Гостей ждут мастер-классы от мастеров, дизайнеров и ремесленников, лекции о костюме, хороводы, выступление фольклорных коллективов Пскова, Санкт-Петербурга и других городов.

Идейный вдохновитель и основатель фестиваля с 2017 года – дизайнер костюма, художник-модельер Алёна Иванова.