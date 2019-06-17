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Общество

Расплатившаяся в кафе чужой банковской картой псковичка заплатит штраф

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение в отношении 49 летней уроженки города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ.

Как установлено в суде, в феврале 2019 года в помещении кафе «Крепышка», расположенном на Октябрьском проспекте, дом 22, подсудимая нашла банковскую карту со встроенной системой бесконтактного способа проведения операции и с ее помощью совершила оплату товаров подводя ее к терминалу, установленному в помещении кафе. Таким образом она  совершила хищение принадлежащих потерпевшему денежных средств на сумму 4550 рублей путем списания  суммы электронных денежных средств с банковского счета.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, с учетом данных о личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих по делу обстоятельств, назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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